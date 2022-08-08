Azmin timsali Ali öğretmen emekli oldu

YOKSUL bir ailenin 13 çocuğundan biri olarak Hatay'da doğan Ali Gülbahar, tek bir kelime bilmeden 1977 yılında Almanya'ya geldi. Stuttgart Başkonsolosluğu'nun öğretmen aradığı ilanı üzerine müracaat eden Gülbahar, girdiği mülakat sonucunda öğretmenliğe başladı. 1983 ile 2007 yılları arasında Eğitim Ataşeliği'nde Merkez Koordinatör olarak görev yapan Gülbahar, daha sonra Baden Württemberg Eyalet Eğitim Müdürlüğü'nde çalıştı.DÖNEMİN Türkiye Cumhuriyeti Stuttgart Başkonsolosu Ümit Yardım ile birlikte çok güzel işler yaptıklarını söyleyen Ali Gülbahar, "25 takdir ve teşekkür aldım. Sonderschule'ye giden çocuklarımızın sayısını azaltmak için çok uğraştık" dedi. Eğitim konusunda elinden geldiğince herkese yardımcı olmaya çalıştığını kaydeden Ali Gülbahar, artık emekliliğin tadını çıkaracağını söyledi.