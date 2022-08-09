59 yıllık sıla inadı

Hollanda'da yaşayan 83 yaşındaki Celal Tuna, 1963 yılında Trabzon'un Yomra ilçesine bağlı Tepeköyü'nden Belçika'ya geldi. Tam 59 yıl önce Türkiye'den ayrılan Tuna, bir daha da Türkiye'ye ayak basmadı. Maden ocaklarında çalışmak üzere geldiği Belçika'dan Hollanda'ya geçen Celal Tuna, bazı özel nedenlerden dolayı memleketine ve akrabalarına yıllarca sırt döndü.GEZMEYE gittiği Hollanda'da Hollandalı bir kadınla tanışıp evlenen Celal Tuna, burada uzun yıllar eşiyle birlikte bir pansiyon işletti. Eşinin ölümünden sonra yalnız yaşayan Tuna, yıllarca izini kaybettirdi. Sonunda Tuna'yı Fransa'da yaşayan yeğeni Serkan Tuna buldu ve Hollanda'ya gitti. Amcasını yeniden Türkiye'ye, köyüne götürmek isteyen Serkan Tuna'nın ısrarları sonuç vermedi. Celal Tuna, Türkiye'ye gitmeye ikna olmadı.SERKAN Tuna amcasını bulduktan sonra hiç irtibatını kesmediğini ve sürekli ziyaretine gittiğini belirterek, "Fransa'ya davet ettim gelmek istemedi. Köyüne götüreyim dedim, istemedi. Kırılmış. Askerden döndükten sonra 24 yaşındayken Belçika'ya işçi olarak yazılmış. Gitmeden önce çok fakir olduğunu ve bu yüzden başka bir aileye hizmetkar olarak verildiğini söyledi. Bunlar çok ağırına gitmiş" dedi.CELAL Tuna, en büyük kırgınlığı, askerden dönünce yaşamış. Askerdeyken babasının vefat ettiğini, tezkeresini alıp köye dönünce öğrenmiş. Tuna, bu durumun amcasını çok incittiğini belirterek, "Kimse ona babasının vefatını söylememiş. Bu onu çok kırmış" dedi. Tuna, amcasının bu olaydan sonra köyüne küserek Hollanda'ya geldiğini belirterek, "Tek isteğim, amcamı Trabzon'daki köyüne götürmek" diye konuştu