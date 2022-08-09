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Giriş Tarihi: 9.8.2022

İyilik meleği hayatını kaybetti

İBRAHİM TAŞ
İyilik meleği hayatını kaybetti

Almanya’nın Köln kentinde yıllardır çeşitli kuruluşlarda pedagog olarak görev yapan Sibel Bozkurt, sosyolojik araştırmalar için gittiği Erzurum’da hayatını kaybetti

Bir çocuk annesi Bozkurt (54), kendisini iyi hissetmediği için gittiği Şehir Hastanesi'nde kalbinin durması sonucu hayatını kaybetti. Bozkurt'un kan zehirlenmesi sonucunda yaşama veda ettiği öğrenildi. Babasından kalan maaşı Kızılay'a bağışlayan Bozkurt, yardımsever kişiliğiyle tanınıyordu.

KİTAP YAZIYORDU
SİBEL Bozkurt özellikle maddi durumu iyi olmayan ailelere ve çocuklara yönelik düzenlediği birçok kampanya ile yüzlerce insanı sevindirdi. Memleketi Erzurum ile ilgili bir kitap yazan Bozkurt, Kocaeli'nde toprağa verildi.
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İyilik meleği hayatını kaybetti
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