İyilik meleği hayatını kaybetti

Bir çocuk annesi Bozkurt (54), kendisini iyi hissetmediği için gittiği Şehir Hastanesi'nde kalbinin durması sonucu hayatını kaybetti. Bozkurt'un kan zehirlenmesi sonucunda yaşama veda ettiği öğrenildi. Babasından kalan maaşı Kızılay'a bağışlayan Bozkurt, yardımsever kişiliğiyle tanınıyordu.Bozkurt özellikle maddi durumu iyi olmayan ailelere ve çocuklara yönelik düzenlediği birçok kampanya ile yüzlerce insanı sevindirdi. Memleketi Erzurum ile ilgili bir kitap yazan Bozkurt, Kocaeli'nde toprağa verildi.