20 kişi intihar etti devlet seyretti

RHEİNLAND Pfalz Eyaleti'nde 14 Temmuz'u 15 Temmuz 2021'e bağlayan gece meydana gelen sel felaketi, Bad Neuenahr Ahrweiler ve buraya bağlı kasabalarda toplam 134 insanın hayatına mal olmuştu. Evlerini, işyerlerini kısaca her şeylerini kaybeden insanlar uzun süre devletin yardım elini uzatmasını bekledi.YARDIMLAR bürokrasiye takıldı ve hâlâ evlerin tamirine bile başlanabilmiş değil. Devletin biçare bıraktığı insanlar perişan olurken, psikolojik baskıya dayanamayan 20 kişi intihar etti, 32 kişi de girişimde bulundu. İntihar edenlerin 40 ila 80 yaş arası olduğu bildirildi. Felakette milyarlarca euroluk hasar meydana gelmişti.