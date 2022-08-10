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Giriş Tarihi: 10.8.2022

20 kişi intihar etti devlet seyretti

Fatih YILMAZ
20 kişi intihar etti devlet seyretti

Almanya’da geçtiğimiz yıl sel felaketinin vurduğu Ahrweiler kentinde selden sonra 20 kişinin intihar ettiği, 32 kişinin de intihara teşebbüste bulunduğu öğrenildi

RHEİNLAND Pfalz Eyaleti'nde 14 Temmuz'u 15 Temmuz 2021'e bağlayan gece meydana gelen sel felaketi, Bad Neuenahr Ahrweiler ve buraya bağlı kasabalarda toplam 134 insanın hayatına mal olmuştu. Evlerini, işyerlerini kısaca her şeylerini kaybeden insanlar uzun süre devletin yardım elini uzatmasını bekledi.

DAYANAMADILAR
YARDIMLAR bürokrasiye takıldı ve hâlâ evlerin tamirine bile başlanabilmiş değil. Devletin biçare bıraktığı insanlar perişan olurken, psikolojik baskıya dayanamayan 20 kişi intihar etti, 32 kişi de girişimde bulundu. İntihar edenlerin 40 ila 80 yaş arası olduğu bildirildi. Felakette milyarlarca euroluk hasar meydana gelmişti.
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20 kişi intihar etti devlet seyretti
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