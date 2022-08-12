Duısburg Gülistan abla’ya ağlıyor

YAPTIĞI yardım kampanyaları ile çok sayıda insana yardım eli uzatan Duisburglu Gülistan Aksoy, 60 yaşında yaşama veda etti. 18 aydır mücadele ettiği hastalığa yenik düşen Aksoy, Almanya ve Türkiye genelinde gerçekleştirdiği sosyal yardım kampanyalarıyla toplumun gönlüne taht kurmuştu.AKSOY için Duisburg Alevi Bektaşi Kültür Derneği'nde cenaze erkanı düzenlendi. Dede Yaşar Demir'in önderliğinde yapılan cenaze erkanında sevenleri, dostları ve aile fertleri hazır bulundu. Aksoy ailesi tarafından Erzincan'da toprağa verildi.