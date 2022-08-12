Gizli servisten şok uyarı

Eyaletlerin Anayasayı Koruma Daireleri, koronavirüs aşı karşıtları ve korona inkarcılarından oluşan bir grubun protesto için altyapı oluşturduğuna dikkat çekti. Thüringen, Hamburg ve Brandenburg Anayasayı Koruma Teşkilatları, artan enerji maliyetleri ve artan işsizlik nedeniyle kış aylarında protesto gösterileri olabileceği uyarısında bulundu.gösterilerin arasına aşırı sağcıların sızabileceği uyarısını yapan gizli servis yetkilileri, aşırı sağcıların sosyal ağlarda ortamı daha da germek için oldukça hareketli olduklarını kaydetti. Anayasa karşıtlarının sonbaharda yaşanabilecek protestoları, ideolojik amaçları için kötüye kullanabileceğinden endişe ediliyor.