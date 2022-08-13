307 bin kişi işini kaybedebilir

Alman Ekonomi Enstitüsü (IW) yaşanan gaz krizi ile yükselen enflasyonun 307 bin çalışanın işini tehlikeye attığını açıkladı. Enerji ve akaryakıtın ülkede sonbahardan itibaren önemli ölçüde pahalı olacağına işaret eden enstitü, gaz fiyatlarının ikiye katlanacağını ve bunun enflasyonu daha da tetikleyeceğini belirtti.Ülkedeki gaz fiyatının iki katına çıkması ile 30 bin çalışanın işinden olduğuna dikkat çeken enstitü, 2023'te yüksek gaz fiyatları nedeniyle işsizliğin artacağını vurguladı. Gelecek yıl ülkenin 70 milyar euro kaybı olacağını tahmin eden enstitü, yüksek fiyatların şirketleri işçi çıkarmaya zorlayacağını öngörüyor.