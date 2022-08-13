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Giriş Tarihi: 13.8.2022

Scholz’u kızdıran rüşvet iması

Fatih YILMAZ
Scholz’u kızdıran rüşvet iması

Almanya’nın gelmiş geçmiş en büyük vergi dolandırıcılığı olan Cum-Ex skandalı Başbakan Olaf Scholz’u köşeye sıkıştırdı. Scholz, parayı soran gazeteciyi sert dille uyardı

DEVLETİN milyarlarca euroluk vergi kaybı yaşamasına neden olan skandaldaki rolü merak konusu olan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, düzenlediği ilk toplu basın toplantısında soruları yanıtladı. Scholz yanlış yapmadığını belirtirken bir gazetecinin, "Bankacılar sizinle buluşmasının ardından çalınan paraları ellerinde tutabildi" cümlesine sinirlendi.

CEZAYI SCHOLZ MU ENGELLEDİ?
SCHOLZ, "Bu iddianızı kanıtlamak zorunda kalsanız, kanıtlayamazsınız. Böyle bir şey demeden önce bunu bir düşünün" dedi. Warburg Bankası'na skandal kapsamında 47 milyon euro vergi cezası kesilmişti. Scholz bankanın sahipleri ile görüşmesinden sonra bankaya kesilen vergi cezası geri çekilmişti. Scholz'un nüfuzunu kullandığı şüphesi gündemde.
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Scholz’u kızdıran rüşvet iması
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