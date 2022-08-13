Scholz’u kızdıran rüşvet iması

DEVLETİN milyarlarca euroluk vergi kaybı yaşamasına neden olan skandaldaki rolü merak konusu olan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, düzenlediği ilk toplu basın toplantısında soruları yanıtladı. Scholz yanlış yapmadığını belirtirken bir gazetecinin, "Bankacılar sizinle buluşmasının ardından çalınan paraları ellerinde tutabildi" cümlesine sinirlendi.SCHOLZ, "Bu iddianızı kanıtlamak zorunda kalsanız, kanıtlayamazsınız. Böyle bir şey demeden önce bunu bir düşünün" dedi. Warburg Bankası'na skandal kapsamında 47 milyon euro vergi cezası kesilmişti. Scholz bankanın sahipleri ile görüşmesinden sonra bankaya kesilen vergi cezası geri çekilmişti. Scholz'un nüfuzunu kullandığı şüphesi gündemde.