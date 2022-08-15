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Giriş Tarihi: 15.8.2022

Cinayetin aydınlığa kavuşmasını bekliyoruz

CENGİZ PARLAYAN
Cinayetin aydınlığa kavuşmasını bekliyoruz

Almanya’nın Dortmund kentinde polisin makineli tüfekle öldürdüğü Mouhamed D., gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Senegalli gencin cenazesi, Dortmund Büyükşehir Belediye Başkanı Thomas Westphal'in de katılımıyla Ebu Bekir Camisi'nde kılındı. Cenaze töreninde konuşan Dortmund Büyükşehir Belediye Başkanı Thomas Westphal, "16 yaşında bir genci polis öldürdü. Olayın aydınlığa kavuşturulması için her şeyi yapacağım" dedi. Dortmund Müslüman Cemaati Konseyi Başkanı Ahmad Aweimar, tüm gerçeklerin aydınlığa kavuşturulmasını talep etti. Cenaze töreni sonrasında protesto gösterisi düzenlendi. Mouhamed, makineli tüfekten çıkıp vücuduna isabet eden 5 kurşun nedeniyle yaşamını yitirdi.
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Cinayetin aydınlığa kavuşmasını bekliyoruz
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