Cinayetin aydınlığa kavuşmasını bekliyoruz

Senegalli gencin cenazesi, Dortmund Büyükşehir Belediye Başkanı Thomas Westphal'in de katılımıyla Ebu Bekir Camisi'nde kılındı. Cenaze töreninde konuşan Dortmund Büyükşehir Belediye Başkanı Thomas Westphal, "16 yaşında bir genci polis öldürdü. Olayın aydınlığa kavuşturulması için her şeyi yapacağım" dedi. Dortmund Müslüman Cemaati Konseyi Başkanı Ahmad Aweimar, tüm gerçeklerin aydınlığa kavuşturulmasını talep etti. Cenaze töreni sonrasında protesto gösterisi düzenlendi. Mouhamed, makineli tüfekten çıkıp vücuduna isabet eden 5 kurşun nedeniyle yaşamını yitirdi.