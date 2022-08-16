Stuttgart havaalanı’nda yolcular perişan oldu

Koronavirüs pandemisi nedeniyle binlerce kişiyi işten çıkaran havaalanlarının bu kararı yolcuları perişan etmeye devam ediyor. Stuttgart Havaalanı'na gelerek buradan değişik ülkelerde tatil yapmak üzere kontuarlara gelen yolcular, havaalanında saatlerce beklemek zorunda kaldı.havayolu şirketinin kontuarları önünde bekleyen yolcular zaman zaman yetkililerle tartıştı. Bazı uçuşlar gecikirken, yolcular havaalanında bunaldı. Almanya'daki havaalanları personel yetersizliği nedeniyle aylardır büyük zorluk çekiyor. Şirketler, sorunu çözmek için Türkiye'den işçi almaya çalışıyor.