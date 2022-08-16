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Giriş Tarihi: 16.8.2022

Stuttgart havaalanı’nda yolcular perişan oldu

Fatih YILMAZ
Stuttgart havaalanı’nda yolcular perişan oldu

Almanya’da havaalanlarında yaşanan kaos hâlâ devam ediyor. Ülkenin en büyük havaalanlarından olan Stuttgart Havaalanı’na gelen binlerce yolcu yine çok uzun kuyruklar oluşturdu

Koronavirüs pandemisi nedeniyle binlerce kişiyi işten çıkaran havaalanlarının bu kararı yolcuları perişan etmeye devam ediyor. Stuttgart Havaalanı'na gelerek buradan değişik ülkelerde tatil yapmak üzere kontuarlara gelen yolcular, havaalanında saatlerce beklemek zorunda kaldı.

PERSONEL SIKINTISI BÜYÜK
HER havayolu şirketinin kontuarları önünde bekleyen yolcular zaman zaman yetkililerle tartıştı. Bazı uçuşlar gecikirken, yolcular havaalanında bunaldı. Almanya'daki havaalanları personel yetersizliği nedeniyle aylardır büyük zorluk çekiyor. Şirketler, sorunu çözmek için Türkiye'den işçi almaya çalışıyor.
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Stuttgart havaalanı’nda yolcular perişan oldu
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