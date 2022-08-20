Bebeğimi eşcinsel çifte verdiler

Duisburg'da yaşayan Aygül Küçükbıyık (30), oğlu Emir'i, Aachen Gençlik Dairesi'nin, Köln yakınlarında yaşayan eşcinsel bir çifte verdiğini, ağlayarak anlattı. Oğlunun 30 Mayıs'ta elinden alındığını bildiren Küçükbıyık, "Oğlumu eşcinsel çifte verdiler. Gençlik Dairesi'ne itirazda bulundum. Haddimi aştığımı söylerek beni kovdular. Bebeğimi sadece bir kez görebiliyorum" dedi.Aygül Küçükbıyık, "Oğlum ne yiyor, ne içiyor. Aç mı susuz mu bilmiyorum. Özel günlerinde oğlumun yanında olmak istiyorum, onunla oyun oynamak istiyorum. Bu en doğal annelik hakkım. Emir aynı zamanda Türk vatandaşı. Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri, lütfen çağrıma kulak verin. Bir çocuk, eşcinsel çiftin yanında nasıl Türk ve Müslüman kimliğini koruyabilir" diye sordu.Oğlu Emir'i yanına almak istediğini vurgulayan Küçükbıyık, "Bana vermiyorlarsa bir Türk bakıcı aile veya Müslüman bir aileye versinler oğlumu. Belki de çocuğuma domuz eti yediriyorlar. Onu haftada en az bir kez görmek istiyorum. Yetkililerden bana anlayış göstermelerini bekliyor ve talep ediyorum" dedi. Emir'in anneden "Bakamayacağı" gerekçesiyle alındığı öğrenildi.