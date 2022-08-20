Haberler Avrupa Haberleri Bebeğimi eşcinsel çifte verdiler
Giriş Tarihi: 20.8.2022

Bebeğimi eşcinsel çifte verdiler

CENGİZ PARLAYAN
Bebeğimi eşcinsel çifte verdiler

Alman Gençlik Dairesi, 10 aylık Emir’i, annesi Aygül Küçükbıyık’ın elinden aldı ve eşcinsel bir çifte verdi. SABAH’a ulaşan gözü yaşlı anne, Türk kimliği taşıyan oğlu için Türkiye’den yardım istedi

AĞLAYARAK ANLATTI
Duisburg'da yaşayan Aygül Küçükbıyık (30), oğlu Emir'i, Aachen Gençlik Dairesi'nin, Köln yakınlarında yaşayan eşcinsel bir çifte verdiğini, ağlayarak anlattı. Oğlunun 30 Mayıs'ta elinden alındığını bildiren Küçükbıyık, "Oğlumu eşcinsel çifte verdiler. Gençlik Dairesi'ne itirazda bulundum. Haddimi aştığımı söylerek beni kovdular. Bebeğimi sadece bir kez görebiliyorum" dedi.



KİMLİĞİNİ KORUYAMAZ
Aygül Küçükbıyık, "Oğlum ne yiyor, ne içiyor. Aç mı susuz mu bilmiyorum. Özel günlerinde oğlumun yanında olmak istiyorum, onunla oyun oynamak istiyorum. Bu en doğal annelik hakkım. Emir aynı zamanda Türk vatandaşı. Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri, lütfen çağrıma kulak verin. Bir çocuk, eşcinsel çiftin yanında nasıl Türk ve Müslüman kimliğini koruyabilir" diye sordu.

BARİ TÜRK AİLEYE VERSİNLER
Oğlu Emir'i yanına almak istediğini vurgulayan Küçükbıyık, "Bana vermiyorlarsa bir Türk bakıcı aile veya Müslüman bir aileye versinler oğlumu. Belki de çocuğuma domuz eti yediriyorlar. Onu haftada en az bir kez görmek istiyorum. Yetkililerden bana anlayış göstermelerini bekliyor ve talep ediyorum" dedi. Emir'in anneden "Bakamayacağı" gerekçesiyle alındığı öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bebeğimi eşcinsel çifte verdiler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA