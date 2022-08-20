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Giriş Tarihi: 20.8.2022

Scholz: Cum-Ex’te rolüm yok

Scholz: Cum-Ex’te rolüm yok

Almanya’nın en büyük vergi dolandırıcılığı Cum-Ex’teki rolü merak edilen Başbakan Olaf Scholz, Hamburg Eyalet Meclisi Araştırma Komisyonu önünde verdiği ifadede, “Hiçbir dahlim olmadı” dedi

47 MİLYON EURO
ALMANYA Başbakanı Olaf Scholz, Cum-Ex olarak bilinen ve ödenmemiş KDV'lerin iade alınmasıyla ilgili devletin milyarlarca euro zarara uğratıldığı skandalla ilgili ikinci kez ifade verdi. Skandalın odak noktasında bulunan Warburg Bankası'na kesilen 47 milyon euroluk vergi cezasının önüne geçtiğinden şüphe edilen Başbakan Scholz, "Hiçbir şekilde etkim olmadı" dedi.

3 KEZ BULUŞMA
SCHOLZ, "Benim Warburg Bankası'yla ilgili yürütülen vergi soruşturması ile ilgili hiçbir etkim olmadı" diye konuştu. Scholz'un cezaya çarptırılan banka sahipleri ile üç kez buluştuğu ortaya çıkmıştı. Bankaya kesilen 47 milyon euroluk vergi cezasının bu görüşmelerden kısa süre sonra geri çekilmesi, "Scholz mu geri çektirdi?" sorusuna yol açmıştı.
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Scholz: Cum-Ex’te rolüm yok
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