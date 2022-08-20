Scholz: Cum-Ex’te rolüm yok

ALMANYA Başbakanı Olaf Scholz, Cum-Ex olarak bilinen ve ödenmemiş KDV'lerin iade alınmasıyla ilgili devletin milyarlarca euro zarara uğratıldığı skandalla ilgili ikinci kez ifade verdi. Skandalın odak noktasında bulunan Warburg Bankası'na kesilen 47 milyon euroluk vergi cezasının önüne geçtiğinden şüphe edilen Başbakan Scholz, "Hiçbir şekilde etkim olmadı" dedi.SCHOLZ, "Benim Warburg Bankası'yla ilgili yürütülen vergi soruşturması ile ilgili hiçbir etkim olmadı" diye konuştu. Scholz'un cezaya çarptırılan banka sahipleri ile üç kez buluştuğu ortaya çıkmıştı. Bankaya kesilen 47 milyon euroluk vergi cezasının bu görüşmelerden kısa süre sonra geri çekilmesi, "Scholz mu geri çektirdi?" sorusuna yol açmıştı.