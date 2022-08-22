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Giriş Tarihi: 22.8.2022

Scholz halkın güvenini kaybetti

Scholz halkın güvenini kaybetti

Bir bankaya kesilen vergi cezasının önüne geçtiğinden şüphe edilen Başbakan Scholz ve hükümet, halkın güvenini kaybetti

Almanya'da yapılan bir araştırma seçmenin büyük çoğunluğunun Başbakan Olaf Scholz'un çalışmasından memnun olmadığını ortaya koydu. İnsa araştırma enstitüsünün gerçekleştirdiği ankete katılanların yüzde 62'si Scholz'un çalışmasından memnun olmadığını, yüzde 25'i ise memnun olduğunu belirtti.

HÜKÜMET DE BAŞARISIZ
AYNI ankette insanlara hükümetin performansı da sorudu. Ankete katılanların yüzde 65'i hükümetten memnun olmadığını söyledi. Hükümeti başarılı bulanların oranı ise sadece yüzde 27. Mart ayı başında "Memnunum" diyenlerin oranı yüzde 44, "Memnun değilim" diyenlerin oranı ise yüzde 43'tü. FRANKFURT
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Scholz halkın güvenini kaybetti
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