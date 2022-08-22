Scholz halkın güvenini kaybetti

Almanya'da yapılan bir araştırma seçmenin büyük çoğunluğunun Başbakan Olaf Scholz'un çalışmasından memnun olmadığını ortaya koydu. İnsa araştırma enstitüsünün gerçekleştirdiği ankete katılanların yüzde 62'si Scholz'un çalışmasından memnun olmadığını, yüzde 25'i ise memnun olduğunu belirtti.AYNI ankette insanlara hükümetin performansı da sorudu. Ankete katılanların yüzde 65'i hükümetten memnun olmadığını söyledi. Hükümeti başarılı bulanların oranı ise sadece yüzde 27. Mart ayı başında "Memnunum" diyenlerin oranı yüzde 44, "Memnun değilim" diyenlerin oranı ise yüzde 43'tü. FRANKFURT