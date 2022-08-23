Almanya’nın konuştuğu fedakar Türk

Almanya'nınKöln kentine bağlı Eil kasabasında 16 Ağustos günü kızını okuldan alan Mustafa Aytaş, önündeki araçta yolunda gitmeyen bir durum olduğunu fark etti. Müdahale etmek için aracın yanına yaklaşan Aytaş, kadın sürücünün bilincini kaybettiğini gördü. Aytaç, "Araç sağa gidip bariyerlere çarptı. Yolun sol tarafına geçen araç daha sonra karşıdan gelen büyük bir cip ile çarpışma tehlikesi geçirdi" dedi.DİĞER bir aracın bisiklet yoluna girerek kendini kurtardığını anlatan fedakâr Türk, "Zincirleme bir kaza yaşanabilirdi. O an kızıma 'Bir sıkıntı var sıkı tutun' dedim. Önümdeki aracı ve sağa sola giden aracı solladım. Arabanın önüne geçtim ve yavaşça benim aracıma çarpmasını sağlayarak durdurdum. Polisin açıklamasına göre araç 3 kez benim arabama çarpmış. Süratli vurmadığım için hava yastığı patlamadı" diye konuştu.BAYGIN sürücüye ilk müdahalesini olay yerinde yaptığını söyleyen Aytaş, "Kadının ağzından beyaz köpükler çıkıyordu. Kemerini açarak dışarıya çıkardım. Yere yatırdım ve kalp masajına başladım. Nabzının atmadığını fark ettim. Doktorlar ve helikopter gelene kalp masajına devam ettim" açıklamasında bulundu. Aracındaki hasarın bir öneminin olmadığını belirten Aytaç, "Yapacak bir şey yok, can candır" dedi. (İHA)HAYATINI kurtardığı kadının 4 gün sonra öldüğünü öğrenen Aytaş, "Kadının oğlu evimize gelmiş ve evde olmadığımız için bize bir mektup bırakmış. Mektupta annesinin hayatını kaybettiğini yazmış. Bu kaza nedeniyle değil, annesinin başka hastalıkları da varmış. Ayrıca Kovid-19'a yakalanmış. Elimizden geleni yaptık" dedi. Herkesin çevresindeki olaylara duyarlı olmasını isteyen Aytaş, "Böyle olaylar herkesin başına gelebilir gözümüzü kapatmayalım" ifadelerini kullandı.OLAY yerinden geçen insanların duyarsızlıklarından şikâyetçi olan Aytaş, "Birçok kişi olayla çok ilgilenmedi, bu benim zoruma gitti. Orada bir insan hayatını kaybediyor ama yan tarafta araçlarıyla geçip gidiyorlar. Benim için önemli olan insandır. Her insan birbirine muhtaçtır. Herkesin annesi olabilirdi. Olaydan sonra yanıma gelenler oldu ve 'Mustafa sen kahramansın' dediler. Ama ben bunu hiç düşünmedim. Polisler yanıma gelip aracı çok iyi durdurduğumu söyledi. Ben o an bunu hatta kendi canımı bile hiç düşünmedim. Ben bu aracı durdurmazsam ve araba bir aileyi ezerse vicdanım bunu kabul edemezdi. Elimden gelenin en iyisini yaptım" dedi.