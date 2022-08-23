Oğlum demek bile yasak

Almanya'nın Duisburg kentinde yaşayan ve annesinin kollarından koparılarak eşcinsel bir çifte verilen Emir bebeğin annesi Aygül Küçükbıyık'tan sonra babası Mustafa Yolal, gençlik dairesine sert tepki gösterdi. Bebeğinin Türk ve Müslüman bir aileye verilmesini isteyen baba, "Bu karara karşı davacı olacağız. Çocuğumun eşcinsel çiftle kiliseye gitmesi serbest, Türkçe konuşması yasak" dedi.YOLAL, "Bırakın annesinin Türkçe konuşmasını, oğlum demesi bile yasak. Benim görüşme yasağım var. Annesi ayda bir kez görebiliyor. Ben de babalığı tanıttıktan sonra görebileceğim. Bunlar Almanya'da aile olarak kabul ediliyor. Aileyi kötülememiz suç. Bu aile olamaz dersek bir ceza yaptırımı ile karşı karşıya kalacağız" diye konuştu