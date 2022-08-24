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Giriş Tarihi: 24.8.2022

Fransız damat gelini atla aldı

ALP KÖRÜKCÜ ALP KÖRÜKCÜ
Fransız damat gelini atla aldı

Çocukluk aşkıyla evlenen Fransız damat, Kapadokya’da yörenin örf ve adetlerine uyarak gelini atla evinden aldı

Fransa'da doğup büyüyen Nimet Limon (38), Fransız Gregory Mercier'in (38), evlenme teklifini kabul ederken, düğününü ailesinin yaşadığı Nevşehir'in Avanos ilçesinde yapmak istedi. Gelinin, "At üstünde evden çıkma" hayali olduğunu söylemesi üzerine ise Fransız damat, davul zurna eşliğinde Limon'u düğünün yapılacağı bahçeye at sırtında götürdü.

ŞAKA YAPIYOR SANDIM
ÇOK mutlu olduğunu söyleyen Nimet Limon, "Hayalim at üstünde evden çıkmaktı. Eşime söylediğimde kabul etti. Çok mutluyuz" dedi. Mercier ise "Türk örf ve adetleri çok farklı. At üstünde gelin alma adeti de beni çok şaşırttı. İlk başta şaka yaptığını sandım" diye konuştu. Çift, düğünün ardından balayı tatillerini de Kapadokya'da geçirdi.
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Fransız damat gelini atla aldı
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