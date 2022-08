Fransız damat gelini atla aldı

Fransa'dadoğup büyüyen Nimet Limon (38), Fransız Gregory Mercier'in (38), evlenme teklifini kabul ederken, düğününü ailesinin yaşadığı Nevşehir'in Avanos ilçesinde yapmak istedi. Gelinin, "At üstünde evden çıkma" hayali olduğunu söylemesi üzerine ise Fransız damat, davul zurna eşliğinde Limon'u düğünün yapılacağı bahçeye at sırtında götürdü.mutlu olduğunu söyleyen Nimet Limon, "Hayalim at üstünde evden çıkmaktı. Eşime söylediğimde kabul etti. Çok mutluyuz" dedi. Mercier ise "Türk örf ve adetleri çok farklı. At üstünde gelin alma adeti de beni çok şaşırttı. İlk başta şaka yaptığını sandım" diye konuştu. Çift, düğünün ardından balayı tatillerini de Kapadokya'da geçirdi.