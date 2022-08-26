Almanya’da 6 ay olağanüstü hal

Rusya ile Ukrayna arasında çıkan savaştan en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Almanya, büyük bir tasarruf paketi hazırladı. Bakanlar Kurulu, Enerji Güvenliği Yasası kapsamında çıkartılan ve altı ay geçerli olacak kararnamede yer alan önlemleri hayata geçirdi. Hükümet iki yılda 10,8 milyar euro tasarruf yapmayı öngören kararnameyi kabul etti. 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak kararname şehirleri karartacak.Buna göre binalar ve anıtlar estetik nedenlerle ışıklandırılmayacak. Sadece kültür etkinlikleri veya halk şenlikleri kapsamında istisnai olarak kısa süreliğine bu ışıklar yanabilecek. Kamu binaları en fazla 19 dereceye kadar ısıtılacak, girişler ve bekleme odaları ısıtılmayacak. Uygulama hastane ve bakımevleri için geçerli olmayacak. Kamuda elektrikli termosifonların kullanılması ise yasaklandı.İşyerlerine dönük kısıtlamalar kapsamında reklam panoları saat 22.00-16.00 arasında, dükkanlar geceleri ışıklandırılmayacak. Ayrıca işyerlerinin belirli bir derecede ısıtılması zorunluluğu da kaldırıldı. Kira sözleşmelerinde odaların asgari derecede ısıtılması maddeleri geçici olarak devredışı bırakılacak. Bina sahipleri veya enerji şirketleri enerji tüketimi hakkında bilgi vermek zorunda olacak.Evlerde, "Mümkün mertebe tasarruf yapılması" tavsiye edilirken, sadece havuzlara yasak getirildi. İster evin içinde, ister dışında olsun havuzların gaz veya elektrikle ısıtılması yasaklandı. Demiryollarında enerji santrallerinin kömür ve yakıt sevkiyatına öncelik verilecek. Demir yollarının bir bölümünde enerji üretimine yönelik malzeme ve ekipmanların taşınmasına izin verilecek.