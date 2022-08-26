Kendi ayaklarına sıktılar

Almanya'ya2 bin işçi gelmesi beklenirken sadece 140 kişinin başvuruda bulunduğu ortaya çıktı. Elde edilen bilgilere göre de sadece 32 kişiye vize verildi. Sürecin çok yavaş ilerlemesine CDU'dan tepki geldi. CDU Turizm Politikaları Sözcüsü Anja Karliczek, "İşe alım onayını çok daha hızlı vermeliydiler. Onay süreci de çok karmaşıktı" dedi.Öte yandan Almanya'nın Türkiye'deki dış temsilciliklerine yapılan vize başvuruları Alman basınına da konu oldu. Deutsche Welle, Türkiye'den gelip de Almanya'daki akrabalarını ziyaret etmek isteyenlere veya sadece turistik amaçla gelmek için başvuranlara verilen ret cevabının son sekiz yılda 4 misli arttığına dikkat çekti. Halen ret oranı, yüzde 20 seviyesinde.