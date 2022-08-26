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Giriş Tarihi: 26.8.2022

Valinin katilinin cezası onaylandı

Valinin katilinin cezası onaylandı

Almanya’da Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke’nin katili ve destekçilerinin yargılandığı davada verilen kararlar onandı

Kassel Bölge Valisi'ni evinin bahçesinde başına ateş ederek öldüren katil Stephan Ernst'in cezada indirim talebi kabul görmedi. Yargıtay, ömürboyu hapis cezasına mahkûm edilen Ernst'in cezasını uygun buldu. Ernst gibi, destekçisi Markus H. ve Lübcke Ailesi karardan sonra temyize gitmiş, Federal Başsavcılık da karara itiraz etmişti.



SERBEST KALMAYACAK
Frankfurt Eyalet Yüksek Mahkemesi Ernst'in destekçisi Markus H.'ya 1,5 yıl tecilli hapis cezası vermişti. Ernst, 15 yıl sonra serbest kalamayacağı kararına itiraz ederken, aile ve savcılık Markus H.'yı suç ortağı gördüğü için karara karşı çıkmıştı. Aile, Markus H.'nın cezasının hafif olduğunu savunmuştu.
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Valinin katilinin cezası onaylandı
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