Valinin katilinin cezası onaylandı

KasselBölge Valisi'ni evinin bahçesinde başına ateş ederek öldüren katil Stephan Ernst'in cezada indirim talebi kabul görmedi. Yargıtay, ömürboyu hapis cezasına mahkûm edilen Ernst'in cezasını uygun buldu. Ernst gibi, destekçisi Markus H. ve Lübcke Ailesi karardan sonra temyize gitmiş, Federal Başsavcılık da karara itiraz etmişti.Frankfurt Eyalet Yüksek Mahkemesi Ernst'in destekçisi Markus H.'ya 1,5 yıl tecilli hapis cezası vermişti. Ernst, 15 yıl sonra serbest kalamayacağı kararına itiraz ederken, aile ve savcılık Markus H.'yı suç ortağı gördüğü için karara karşı çıkmıştı. Aile, Markus H.'nın cezasının hafif olduğunu savunmuştu.