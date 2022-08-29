Yaşlılara özel koruma

Halenher gün ortalama 45 bin insanın koronavirüse yakalandığı Almanya'da hükümet bir dizi önlemler aldı. Sert kuralların kararlaştırılmasının zaruri olduğuna dikkat çeken Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, "Maalesef yüksek ölüm sayılarına alışmaya başladık. İnsanlar 'Bu lanet durum sona eremez mi?' diye düşünmeye başladı. Ama virüs gitmiş değil. Tamamen duruma uygun önlemler kararlaştırıldı" diye konuştu.ALMANYA, yoğun bakım ünitelerinde hiç yer kalmaması halinde engelli insanları ve yaşlıları özel olarak koruma altına alacak. Hazırlanan yasa, bir hastanın sadece engelli veya yaşlı olması nedeniyle yoğun bakımda tedavi edilmemesini önlemeyi amaçlıyor. Buna göre yoğun bakımda yer kalmaması halinde öncelikle kimin tedavi edileceği, tamamen doktorların öngördüğü yaşama şansına göre kararlaştırılacakHÜKÜMET maske mecburiyetinden restoranlara müşteri kısıtlamasına kadar birçok önlemde eyaletlere uygulamada geniş yorum hakkı tanıyor. Eyaletler kendi durumlarını gözönünde bulundurarak maske ve test kurallarını bu çerçeve içinde uygulayabilecek. Durumun kötüye gitmesi halinde ise ikinci adım atılacak. İkinci adımda eyaletler tamamen kendi inisiyatifleri altında gerekli ek tedbirleri alabilecek.FEDERAL Çalışma Bakanı Hubertus Heil, genel olarak evden çalışmayı zorulu hale getiren uygulamaya dönmek istiyor. Bakan, mümkün olan her alanda evden çalışmanın mecburi olmasının önünü açan yönetmeliği 1 Ekim'de yürürlüğe sokmayı planlıyor. Buna göre evden çalışma mecburiyeti 7 Nisan'da sona erecek. Yeni kurallara 8 Eylül'de Federal Meclis'in, 16 Eylül'de ise Eyaletler Meclisi'nin onay vermesi bekleniyor.