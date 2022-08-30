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Giriş Tarihi: 30.8.2022

Bakandan ürküten açıklama

Bakandan ürküten açıklama

Belçika Enerji Bakanı Tinne Van der Straeten, “Önümüzdeki 5 ila 10 yıl arasında kışlar korkunç geçecek” dedi

FİYAT SABİT KALMALI
KENDİ sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Bakan Tinne Van der Straeten, Avrupa'daki doğalgaz artışlarına dikkat çekti. Önlem alınmaması halinde gelecek 5 ila 10 yıl arasındaki kışların çok korkunç geçeceğini belirten Belçika Enerji Bakanı Straeten, "Avrupa düzeyinde hareket edilmeli ve gaz fiyatlarının sabit kalması için çalışmalıyız" dedi.

REFORM ŞART
ENERJİ Bakanı bu adımın enerji faturasını 770 euro azaltabileceğini belirterek, "Bugün elektrik, gazın satıldığı fiyattan çok daha düşük bir fiyata üretiliyor. Artık üretim maliyeti ile satış fiyatı arasında herhangi bir bağlantı yok" diye konuştu. Durumun çok karmaşık olduğunu söyleyen Van der Straeten, reforma ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi. BRÜKSEL
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Bakandan ürküten açıklama
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