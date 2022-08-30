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Giriş Tarihi: 30.8.2022

Yıldırım 4. kez komiteye seçildi

İBRAHİM TAŞ
Yıldırım 4. kez komiteye seçildi

Göçmenlere dönük gerçekleştirdiği başarılı projelerle birçok ödül alan Ataman Yıldırım, Sosyal Demokrat Çoğunluk ve Göçmenler Çalışma Grubu Komitesi’ne seçildi

Ataman Yıldırım, Sosyal Demokrat Parti (SPD) Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Teşkilatı bünyesinde bulunan komiteye dördüncü kez seçilmeyi başardı. Düsseldorf'ta göçmenlere dönük projelerle birçok ödül alan Elazığlı Yıldırım, "Karar mekanizmalarının yolu politikadan geçiyor. Politika yaşam biçimlerini etkiliyor" dedi.

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GÖÇMEN kökenli insanların politikada aktif rol almasının kolay olmadığını söyleyen Ataman Yıldırım, "Bugün Almanya'da bütün partilere baktığımızda, göçmen kökenlilerin üst düzey yönetimlerde çok az temsil edildiğini görüyoruz. Bu insanların siyasi partilerin üst yönetimleri başta olmak üzere birçok alanda yer almaları Almanya'nın yararınadır" diye konuştu.
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Yıldırım 4. kez komiteye seçildi
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