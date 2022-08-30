Yıldırım 4. kez komiteye seçildi

Ataman Yıldırım, Sosyal Demokrat Parti (SPD) Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Teşkilatı bünyesinde bulunan komiteye dördüncü kez seçilmeyi başardı. Düsseldorf'ta göçmenlere dönük projelerle birçok ödül alan Elazığlı Yıldırım, "Karar mekanizmalarının yolu politikadan geçiyor. Politika yaşam biçimlerini etkiliyor" dedi.GÖÇMEN kökenli insanların politikada aktif rol almasının kolay olmadığını söyleyen Ataman Yıldırım, "Bugün Almanya'da bütün partilere baktığımızda, göçmen kökenlilerin üst düzey yönetimlerde çok az temsil edildiğini görüyoruz. Bu insanların siyasi partilerin üst yönetimleri başta olmak üzere birçok alanda yer almaları Almanya'nın yararınadır" diye konuştu.