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Giriş Tarihi: 31.8.2022

Scholz’a güven kaybı şoku

Fatih YILMAZ
Scholz’a güven kaybı şoku

Almanya’da yapılan bir anket, Cum-Ex skandalıyla ilgili olarak ifade veren Başbakan Olaf Scholz’a inanmayanların oranının yüzde 70 olduğunu ortaya koydu

İNANDIRICI BULUNMADI
CUM-EX skandalı kapsamında Hamburg Eyalet Meclisi'nde kurulan araştırma komisyonu önünde ifade veren Başbakan Olaf Scholz'un "hatırlamıyorum", "görüştüm mü bilmiyorum" açıklamalarını inandırıcı bulunmadı. Yapılan bir anket, Almanların yüzde 70'i Scholz'un görüşmeleri hatırlamadığına inanmazken, sadece yüzde 11'lik bölüm Scholz'un açıklamalarına inandığını bildirdi.

SPD'LİLER BİLE İNANMADI
ANKETE katılan SPD'liler bile kendi partilerinden olan Scholz'a inanmıyor. Scholz'a inanmayan SPD'lilerin oranı yüzde 56 olarak belirlendi. Skandal kapsamında ceza kesilen Warburg Bankası'nın sahipleri dönemin Hamburg Başbakanı Scholz ile görüştükten sonra ceza geri çekilmişti. Scholz'un, siyasi nüfuzunu kullanarak cezayı iptal ettirdiğinden şüphe ediliyor.
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Scholz’a güven kaybı şoku
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