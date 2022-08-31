Scholz’a güven kaybı şoku

CUM-EX skandalı kapsamında Hamburg Eyalet Meclisi'nde kurulan araştırma komisyonu önünde ifade veren Başbakan Olaf Scholz'un "hatırlamıyorum", "görüştüm mü bilmiyorum" açıklamalarını inandırıcı bulunmadı. Yapılan bir anket, Almanların yüzde 70'i Scholz'un görüşmeleri hatırlamadığına inanmazken, sadece yüzde 11'lik bölüm Scholz'un açıklamalarına inandığını bildirdi.katılan SPD'liler bile kendi partilerinden olan Scholz'a inanmıyor. Scholz'a inanmayan SPD'lilerin oranı yüzde 56 olarak belirlendi. Skandal kapsamında ceza kesilen Warburg Bankası'nın sahipleri dönemin Hamburg Başbakanı Scholz ile görüştükten sonra ceza geri çekilmişti. Scholz'un, siyasi nüfuzunu kullanarak cezayı iptal ettirdiğinden şüphe ediliyor.