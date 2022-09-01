Böyle bir skandal bugüne kadar hiç yaşanmamıştı: Kapı kapı dolaşıp görüntü sildiler

POLİSİN delil yok ederken suçüstü yakalandığı olay 7 Ağustos'ta yaşandı. Polis, Oer Erkenschwick kentinde Sascha H.'yi (39) sokak ortasında yere yatırdı, boğazına baskı uyguladı. Sascha H. olaydan sonra yaşamını yitirdi. Polis ve onun koruyucu meleği savcılık her zamanki gibi, "Neden öldüğü belli değil, nedeni araştırılıyor" şeklinde komik bahaneler öne sürdü. Ancak bu kez evdeki hesap çarşıya uymadı.BİRÇOK görgü tanığı 8 polisin Sascha H.'yi nasıl öldürdüğünü videoya çekti. Polis hemen harekete geçti ve cep telefonu ile kayıt yaptığı belirlenen 150 kişinin evine gidip cep telefonlarına el koydu, görüntüleri tek tek sildirdi. Görgü tanıkları, "4 polis bizi görüntüleri silmeye zorladı. Ölen kişi nefes alamadığını söyledi. Bir polis diziyle boğazına bastı, kolları kanlar içindeydi" diye konuştu.SASCHA H.'nin ölümünde görüntüleri silen polisin tutumu, dikkatleri yine polisin öldürdüğü Senegalli genç Mohamed D.'ye çevirdi. Elinde bıçak olduğu için 11 polisin etrafını çevirdiği genç etkisiz hale getirilmek yerine, makineli tüfekle ateş edilmek suretiyle öldürülmüştü. Tüfekten çıkan 6 merminin 5'inin isabet ettiği genç ölürken, 11 polisin tamamının yaka kamerasını açmayı unuttuğu ileri sürülmüştü.