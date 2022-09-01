Yeşiller nükleer enerjiye göz kırptı

Alman Yeşiller Partisi Baden Württemberg Eyalet Meclisi Grup Başkanı Andreas Schwarz, nükleer santrallerin geçici olarak çalışmasına itiraz etmeyeceklerini söyledi. Schwarz, vatandaşların kışı iyi geçirmelerini sağlamak ve enerji arzını güvence altına almak için tüm mantıklı çözümlere açık olduklarını kaydetti.PARTİSİNİN temelde nükleer enerji konusundaki eleştirel tavrında hiçbir şey değişmeyeceğini kaydeden Andreas Schwarz, nükleer enerjinin riskli bir teknoloji olduğu yönündeki görüşlerinin devam ettiğini belirtti. Schwarz, "Almanya bu nedenle haklı olarak nükleer enerjiyi aşamalı olarak bırakmaya karar verdi" dedi.