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Giriş Tarihi: 4.9.2022

Köln-Bonn’da altın avı

CENGİZ PARLAYAN
Köln-Bonn’da altın avı

Almanya’nın Köln- Bonn Havaalanı’nda Türkiye’den gelen yolcuların bagajlarından toplam piyasa değeri 220 bin euro olan 4.6 kilodan fazla altın ele geçirildi

KÖLN Gümrük Dairesi Sözcüsü Jens Ahland, Türkiye'den dönen yolcuların altınları beyan etmeyip saklamayı tercih ettiklerini açıkladı. Ahland, "Altınları ya vücutlarına ya da kıyafetlerinin arasına saklıyorlar. Yakalananlar hem ithalat vergisi hem de ağır para cezası ödemek zorunda kaldılar" dedi.

SİLAH BİLE BULUNDU
AHLAND, "Bir yolcu yarım kilodan fazla, değeri 30 bin euro olan altın bilezik ve kolyeyi bavullarına saklamıştı" dedi. Kontrol edilen yolcular arasında 8 adet yasaklı kesici silah yakaladıklarını belirten Ahland, bu silahlar arasında kelebek bıçak, sustalı, muşta ve hava tabancaları olduğunu söyledi.
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Köln-Bonn’da altın avı
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