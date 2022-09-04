Köln-Bonn’da altın avı

KÖLN Gümrük Dairesi Sözcüsü Jens Ahland, Türkiye'den dönen yolcuların altınları beyan etmeyip saklamayı tercih ettiklerini açıkladı. Ahland, "Altınları ya vücutlarına ya da kıyafetlerinin arasına saklıyorlar. Yakalananlar hem ithalat vergisi hem de ağır para cezası ödemek zorunda kaldılar" dedi."Bir yolcu yarım kilodan fazla, değeri 30 bin euro olan altın bilezik ve kolyeyi bavullarına saklamıştı" dedi. Kontrol edilen yolcular arasında 8 adet yasaklı kesici silah yakaladıklarını belirten Ahland, bu silahlar arasında kelebek bıçak, sustalı, muşta ve hava tabancaları olduğunu söyledi.