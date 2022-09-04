Mecburen soruşturma

Henüz16 yaşındaki gencin öldürülmesinden hemen sonra siyasiler polisin tehdit altında hareket ettiğini söyleyerek, olayın üzerini kapatma yarışına girmişti. Özellikle sosyal medyada "11 polis, bir genci nasıl etkisiz hale getiremedi" soruları başlayınca, polis ve siyasiler taktik değiştirdi ve basına, "Bıçaklı saldırganların ne kadar tehlikeli olduğu" yönünde haberler yaptırıldı.Tepkilerin dinmemesi üzerine bu kez, "Polisin yaka kamerasının görüntülerini yayınlayın" talepleri yükseldi. Köşeye sıkışan emniyet müdürlüğü bu sefer de olay yerinde bulunan polislerin tamamının yaka kamerasını açmayı unuttuğunu iddia etti. İnandırıcı bulunmayan bu bahanenin ardından bu kez de görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Dortmund Savcılığı da bu ifadeler üzerine polisler hakkında soruşturma açtı.SAVCILIK, "orantısız güç kullanıldığı" şüphesiyle soruşturma yürütüldüğünü bildirdi. Mohamed D.'yi (16) makineli tüfekle vurup öldüren polis "ölümle sonuçlanan adam yaralama" ve "ölüme sebebiyet vermekle" suçlanıyor. Savcılığın Kuzey Ren Vestfalya İçişleri Bakanlığı'na gönderdiği raporda, diğer polis memurları hakkında da "adam yaralamak suçu" şüphesiyle soruşturma açıldığı yazıyor.RAPORA göre bilinenin aksine olaya 11 değil, 12 polis memuru karıştı, gence de 5 değil, 4 mermi isabet etti. Raporda, gence biber gazı sıkılması, elektroşok kullanımı ve diğer emirleri veren ekip amiri aleyhine de soruşturma yürütüldüğü öğrenildi. Mohamed D. elinde bıçak olduğu gerekçesiyle etrafını çeviren 12 polisin etkisiz hale getirmek yerine ateş açmayı tercih etmesi sonucunda vurularak öldürülmüştü.