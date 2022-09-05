Görüntü yok ses kaydı var

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Giriş Tarihi: 5.9.2022

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CENGİZ PARLAYAN
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Polisin, Dortmund’da öldürdüğü Mohamed D.’yi, iddia ettiği gibi elektroşok ve biber gazı ile durdurmaya çalışmadığı ortaya çıktı. Polis, gence doğrudan ateş açmış

ALMAN polisinin 16 yaşındaki gencin nasıl öldürüldüğünü örtbas etmek için sıraladığı yalanlar çökmeye başladı. Polisin "Elektroşokla, durduramadık. Biber gazı sıktık, durduramadık. Mecburen ateşli silah kullandık" açıklamasının da yalan olduğu belirlendi. Ortaya çıkan bir ses kaydına göre polis, Mohamed'i durdurmaya çalışmamış, doğrudan ateş etmiş.
DORTMUND Başsavcısı Carsten Dombert, gençlik merkezi yetkilisi ile polis karakolu arasındaki telefon konuşmalarının ses kaydının da dinlendiğini açıkladı. Polislerin makineli tüfekle ateş açana kadar 25 dakika süren telefon konuşmasının ses kaydına göre polislerin elektro şok cihazı veya biber gazı kullanmadığı ortaya çıktı.
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