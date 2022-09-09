Elma güzeline Alanya tatili

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ne (NRW) bağlı Gladbeck kentinde 1946 yılından bu yana her yıl eylül ayında düzenlenen Elma Festivali'nde Elma Güzeli de seçildi. Kentte yaşayan üç çocuk annesi Meryem Cin (38), kraliçelik tacını takarken, hediyesi Gladbeck ile kardeş kent olan Alanya Belediyesi'nden çift kişilik tatil oldu. Cin'e kraliçelik unvanını kentin Belediye Başkanı Bettina Weist takdim etti. Cin, çok mutlu olduğunu söyledi. 2019'da da 22 yaşındaki Melis Bilici, Elma Güzeli seçilmişti. Festivalde Alanya'yı Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Alaettinoğlu ve 5 meclis üyesi temsil etti. Heyet, festival süresince İngiltere, Fransa, Polonya, Avusturya'dan gelen diğer ülke kardeş şehirleriyle de görüşmeler yaptı. GLADBECK