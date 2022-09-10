Kapatın kapıları kış geliyor

Almanya'daenerji fiyatlarının rekor seviyelere çıkması, Rusya'nın Kuzey Akım 1 doğalgaz boru hattındaki gaz akışını kesmesi, ülkede sıkı tedbirleri beraberinde getirdi. Kışı nasıl atlatacaklarını düşünen eyaletler ile kentler halkı tasarruf konusunda bilinçlendirme kampanyalarına yöneldi. Kampanyalarda, kış aylarında tüm oda kapılarının kapalı tutulması çağrısı yapıldı.Ülkede nüfusu en kalabalık olan Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti (NRW) İmar Bakanlığı ile Tüketici Merkezi'nin, ısınma maliyetinin düşürülmesi amacıyla başlattığı kampanyada, "Her zaman oda kapılarını kapalı tutun. Evde olmadığınız anlarda ve odayı havalandırma sırasında kaloriferi kapatın. Buzdolabınızın ısısını doğru ayarlayın. Ekonomik duş başlığı kullanın. Çamaşırınızı düşük sıcaklıkta yıkayın" dedi.NRW İmar Bakanı Ina Scharrenbach, "Vatandaşlar artan fiyatlara katlanmak zorunda kalacak. Öngörülebilir gelecekte bu maliyet daha da yükselecek. Soğuk aylar geliyor ve bu kampanya ile tasarruf için basit ipuçları veriyoruz" ifadesini kullandı. Tüketici Merkezi'nden Wolfgang Schuldzinski ise artan enerji fiyatlarının tüm kiracıları, özellikle de düşük gelirli haneleri etkileyeceğini vurguladı.Almangayrimenkul devi LEG'nin Başkanı Lars von Lackum, dairelerinde kalorifer sıcaklığını düşüreceklerini, bu nedenle kiracılarının daha kalın yün battaniye ile kazağa ihtiyaç duyabileceği açıklaması yapmıştı. LEG Başkanı, "Kiracılar yükselen gaz fiyatları nedeniyle bir ila iki aylık kira kadar ek masraf ödemek zorunda kalacak. Ülke çapında kiracıların yüzde 20'sine yakını artan maliyetleri karşılayamayacağını tahmin ediyoruz" öngörüsünde de bulunmuştu.ENERJİ tasarrufuna yönelik kampanyalara pek çok şehir de katıldı. Belediyeler, öncelikle kışın oda sıcaklığının 19 dereceye düşürülmesini istiyor. Bu yönde yoğun bilgilendirme çalışması yapılıyor. Kamu kurumlarında sadece çalışılan odaların ısıtılması ifade ediliyor. Basılan el ilanları, asılan afişler ve sosyal medyadan bilgilendirmelerle tasarruf konusunda bilinç oluşturulmaya çalışılıyor.HOLLANDA'DA, enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle 200 yüzme havuzu yıl sonundan önce kapanma tehlikesiyle karşı karşıya. Hollanda Olimpiyat Komitesi ve Spor Federasyonu yaptığı yazılı açıklamada, enerji fiyatlarındaki artışın spor dünyası için büyük bir tehdit olduğu, en çok etkilenenlerin halka açık yüzme havuzları ve buz pateni pistleri olacağını belirtti. Federasyon, "Ülkede 637 halka açık yüzme havuzundan 200'ü aşılamaz mali sorunlar nedeniyle kapanabilir" dedi.RUSYA-Ukrayna savaşı ve enerji faturaları ile kontrolden çıkan inşaat maliyetleri nedeniyle, Almanya'da inşaat sektörü durma noktasına geldi. Sektörde büyük bir belirsizlik yaşanırken, birçok inşaat projesi durduruldu. Gayrimenkul devleri, projelerini askıya alırken, inşaat maliyetleri ve faiz oranlarındaki artış nedeniyle daha önce arsa alanlar arsalarını geri vermeye başladı. İnşaat sektöründe siparişlerin reel olarak yüzde 13 düştüğü, konut inşaatında da yüzde 18'lik düşüş yaşandığı belirtildi.