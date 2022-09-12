Fırıncılardan imdat çığlığı

Enerji krizi nedeniyle zora düşen fırıncılar, seslerini duyurabilmek için ülkenin yüksek tirajlı gazetesi Algemeen Dagblad'a (AD) tam sayfa 'Fırincılardan imdat çağrısı' başlığı ile ilan verdi. Durum hakkında SABAH'a açıklamada bulunan Fırınlar Birliği (RTOV) Başkanı Arend Kisteman, sayıları 1600'ü bulan üyelerinin çok zor durumda olduğunu belirterek, "Enerjide artan fiyatlar sonrası işverenler doğalgaz ve elektrik giderlerini karşılayamaz duruma geldi. İki yıl öncesine kıyasla faturalar 10 kat arttı. Hükümetten krize el atmasını bekliyoruz. Aksi taktirde yeni yıla kalmaz bu sektörde hizmet veren işyerlerinin en az yüzde 50'si kapılarına kilit vurur" dedi.