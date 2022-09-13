Bundesbank’tan kara tablo

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, yüksek enflasyon, ekonomide resesyon ile Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz artırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Enflasyonun birçok alana yayıldığına dair işaretler olduğunu belirten Nagel, fiyatlarda artışın hızlanacağına ve yıllık enflasyonun aralık ayında yüzde 10'un da üzerine çıkarak zirveye ulaşabileceğine" işaret etti.Nagel,2023'te yıllık enflasyonun bir miktar zayıflayabileceğini ve muhtemelen yüzde 6'nın üzerinde çok yüksek bir seviyede olacağını vurguladı. Sorunun enflasyonu tekrar kontrol altına almak olduğunu ve bunun için ECB Yönetim Konseyi'nde ortak bir duruş sergilendiğini anlatan Nagel, enflasyonu kontrol altına alırken daha düşük büyüme oranları veya resesyonun göz ardı edilemeyeceğini belirtti. FRANKFURTECB, 8 Eylül'de, Rusya-Ukrayna savaşı ve Kovid-19 salgını sonrası tüketici fiyatlarındaki hızlı artışın ardından üç temel politika faizinde tarihi bir artışa gitmişti. Banka, refinansman faizini yüzde 1.25'e, mevduat faizini yüzde 0.75'e ve marjinal fonlama faizini de yüzde 1.50'ye yükseltmişti. ECB'nin faiz artırımı sonrasında sıkı para politikasına devam etmesi öngörülüyor. Almanya'da yıllık enflasyon ağustos ayında yüzde 7.9'a çıkmıştı.ALMAN Ekonomik Araştırma Enstitüsü (DIW) Başkanı Marcel Fratzscher, birçok insanın gelecekte elektrik ve gaz faturalarını artık ödeyemeyeceğini, federal hükümetin mevcut yardımı büyük ölçüde artırması gerektiğini söyledi. DIW Başkanı, "Kurumsal iflaslar hakkında çok konuşuyoruz, ancak en büyük endişem kişisel iflaslardır. Hükümet önümüzdeki altı ay içinde mevcut yardımı ikiye hatta üçe katlamak zorunda kalacak. Kriz nedeniyle Alman ekonomisinde büyük bir yapısal değişiklik yaşanacak" dedi.Federalİstatistik Ofisi verilerine göre iki aylık düşüş eğiliminden sonra Almanya'da şirket iflaslarının sayısı yeniden artmaya başladı. Ağustosta bir önceki aya kıyasla iflaslar yüzde 6.6 oranında yükseldi ve iflas bildiren şirket sayısı 7113 oldu. Leibniz Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IWH) Başkanı Steffen Müller, enerji ve tedarik zincirindeki sorunlar nedeniyle iflas sayısının daha da artacağını söyledi. Batan şirketlerin borcu ise 8.2 milyar euro olarak açıklandı.