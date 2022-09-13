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Giriş Tarihi: 13.9.2022

Eşi kanser oldu dehşeti yaşattı

Eşi kanser oldu dehşeti yaşattı

7 ay önce Fürth’te dehşet saçan Türk TIR şoförü, hakim önüne çıktı ve olay günü karısının kanser olduğunu öğrenince içip direksiyon başına geçtiğini anlattı

Almanya'nın Fürth kentinde 8 Şubat günü akşamı kırmızı ışık ihlali yaptıktan sonra kaza yapan, gaza yüklenip 31 otomobile çarpan alkollü Türk TIR şoförü, dün hakim karşısına çıktı. 26 ton çelik parça yüklü TIR ile yaptığı kazada geride 800 bin euroluk maddi hasar bırakan şoför, o gün karısının yeniden kanser olduğunu öğrendikten sonra içtiğini anlattı. Türk şoför, "O günü geri alabilmek için her şeyi yapardım" diyerek hatasını kabul etti ve mağdurlardan özür diledi. Olay anını anımsayamadığını da ifade eden 51 yaşındaki şoför, trafiği tehlikeye atmak, ihmalkarlıktan bedensel zarar ve kundakçılık ile suçlanıyor. FÜRTH
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Eşi kanser oldu dehşeti yaşattı
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