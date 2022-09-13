Eşi kanser oldu dehşeti yaşattı

Almanya'nın Fürth kentinde 8 Şubat günü akşamı kırmızı ışık ihlali yaptıktan sonra kaza yapan, gaza yüklenip 31 otomobile çarpan alkollü Türk TIR şoförü, dün hakim karşısına çıktı. 26 ton çelik parça yüklü TIR ile yaptığı kazada geride 800 bin euroluk maddi hasar bırakan şoför, o gün karısının yeniden kanser olduğunu öğrendikten sonra içtiğini anlattı. Türk şoför, "O günü geri alabilmek için her şeyi yapardım" diyerek hatasını kabul etti ve mağdurlardan özür diledi. Olay anını anımsayamadığını da ifade eden 51 yaşındaki şoför, trafiği tehlikeye atmak, ihmalkarlıktan bedensel zarar ve kundakçılık ile suçlanıyor. FÜRTH