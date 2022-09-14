Avrupa’nın en pahalı benzini Almanya’da

Almanya Federal İstatistik Dairesi, ülkede hükümetin akaryakıt için verdiği vergi indirimi desteğinin eylül ayı başında sona ermesinin ardından, etkilerine ilişkin raporunu açıkladı. Rapora göre Almanya'da sürücüler, yüksek benzin ve mazot fiyatları ile karşılaştı. Ülkede 5 Eylül günü, mazotun ortalama litre fiyatı 2.16 euro, benzinin ise 2.07 eurodan satıldı.Almanya'daortaya çıkan bu rakam, komşu Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile kıyaslandığında daha pahalı hale geldi. Fransa'da 5 Eylül'de benzinin litresi 1.62 euro olurken mazotun litresi 1.79 eurodan satıldı. Avusturya'da benzinin litre satış fiyatı 1.74 euro, mozotun ise 1.90 euro olarak gerçekleşti. Hollanda'da benzin 2.01 euro, Danimarka'da 2.04 euro, Polonya'da ise 1.38 euroydu.İstatistikDairesi, Almanya'da akaryakıt fiyatlarının, Rusya-Ukrayna savaşı öncesinden daha yüksek olduğuna da işaret etti. Almanya'da Haziran ile Ağustos aylarında benzinde 35.16 cent, mazotta ise 16.71 cent vergi indirimi uygulanmıştı. Artan akaryakıt ve nakliye fiyatları, başta gıda olmak üzere ülkede enflasyonu artırırken, tüketicilerin alım gücünde de büyük düşüşler yaşanmasına neden oluyor.