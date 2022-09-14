Fırsat eşitliği için pedal çevirdiler

Köln kenti yakınlarındaki Bergneustadt'ta Türk ve Almanlardan oluşan bir grup kadın, trafikte fırsat eşitliği için başlattıkları 'Bisiklet, Kadın ve Özgürlük' projesi kapsamında bisiklet kursuna katıldı. Kursu başarıyla bitiren kadınlar, sertifikalarını aldı. Kursa, Bergneustadt Belediyesi, Bisiklet Federasyonu ile Engelliler Federasyonu'nun destek verdiğini belirten proje sorumlusu Arzu Durmuş, "Kurs altı hafta sürdü. Artık emin bir şekilde fırsat eşitliği, iklimi ve sağlıklarını korumak için pedal çevirecekler. Kadınlarımız, Bergneustadt'ta ilk kez düzenlenecek Süslü Kadınlar Bisiklet Turu için hazırlanıyor" dedi. Engelliler Federasyonu Başkanı Friedhelm Julius Beucher ise bisiklet kullanırken kask takmanın önemine dikkati çekti.