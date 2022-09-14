İşverenler acil yardım istedi

Almanya işverenler Birliği Başkanı Rainer Dulger, yüksek enflasyon ve artan enerji fiyatları karşısında devletten şirketler ve çalışanlar için acil yardım çağrısında bulundu. İşverenler Günü nedeniyle konuşan Dulger, "Devletin yardımına ihtiyacımız var. Yardım hızlı olmalı çünkü nefes alamayan çok insan var. Hızla yükselen enflasyonun yol açtığı sorunları işverenler ve sendikalar tek başına çözemez" dedi.İşverenler ile bir araya gelen Başbakan Olaf Scholz ise fiyat ve enerji krizinin ortaklaşa aşılması çağrısında bulundu. Başbakan, Berlin'deki Alman İşverenler Günü'nde yaptığı konuşmada, şirketlere daha fazla yardım sözü verdi. Şansölye, "Finansman seçeneklerini genişletmek için çalışıyoruz" dedi. Başbakan, perşembe günü işverenler ile yeniden bir araya gelecek. FRANKFURT