İşte doğalgazdaki fahiş zam gerçeği: Eylül 2021: 165 euro Eylül 2022: 2268 euro

Almanya'da yaşanan doğalgaz krizi, faturalara ağır şekilde yansımaya başladı. Yıllık abonelikleri kış yaklaşırken sona erenlere yeni ödeme planı gönderilmeye başlandı. Alman basınında geniş yer bulan haberlere göre, 150 metrekarelik dairesini ısıtmak için daha önce ayda 165 euro ödeyen bir emekliye, doğalgaz dağıtım şirketinden yeni gönderilen mektupta, aynı miktardaki doğalgaza ayda 2268 euro ödeme planı geldi.Yılda20 bin kilovatsaat doğalgaz tüketen ve bunun için ayda 105 euro fatura ödeyen bir başka emekliden de aynı kilovatsaat doğalgaz için artık 1223 euro ödemesi talep edildi. Emeklinin maaşından daha yüksek olan bu aylık ödeme planı, çaresiz bıraktı. Elektrik fiyatlarının da dört kata yakın artış göstermesi üzerine başta dar gelirli aileler olmak üzere halk, kışı nasıl atlatacağını, faturaları nasıl ödeyeceğini düşünmeye başladıAlmanya'da dün toplanan kabine, doğalgaz üzerinde geçici olarak vergi indirimi uygulanmasını kararlaştırdı. Buna göre, 1 Ekim 2022'den 31 Mart 2024'e kadar vergi yüzde 19'dan yüzde 7'ye indirilecek. Federal Hükümet, şirketlerin bu indirimi bire bir vatandaşlara yansıtmasını sağlayacak. Bu yolla gaz fiyatında indirim beklentisi formüle edildi. Öte yandan gaz dağıtım şirketleri, müşterilerinin artan fiyatlar karşısında sözleşmeyi feshetme hakları olduğunu dile getiriyor. Dağıtım şirketleri, krizin yakın zamanda sona ermeyeceğini ifade edip, fiyat artışından başka çarelerinin olmadığını savunuyor.BelediyeEnerji Dağıtım Şirketleri Birliği (VKU), müşterilerin fatura tahsilatlarında sorun yaşanacağını bildirdi. VKU Başkanı İngbert Liebing, "Tahsil edilemeyen fatura oranı yüzde 1'in altındaydı. Bu durumun yüzde 15'lere varacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu. Fiyatları iki katına çıkarmak zorunda kalan çok sayıda belediye enerji dağıtım şirketi olduğunu belirten Liebing, "Bu artış gelecek yıl da devam edecek" dedi.Alman Bahçe ve Yapı Marketleri Birliği Başkanı Peter Wüst, kriz nedeniyle son iki aydır işlerinin iyice azaldığını belirtti ve "Büyük yapı marketlerinin kışın ısıtılması artık daha da zor olacak. Büyük salonların ısıtılması, bitkilerin kışın dondan korunması gerekiyor. Bu da yüksek gaz faturaları demek. Birçok mağaza kapısına kilit vurmayı, bazıları da açılış sürelerini kısaltmayı düşünüyor. Durum çok ciddi" dedi.