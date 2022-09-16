Ben bir Türk’üm ve ülkemi çok seviyorum

Hollanda'nın Rotterdam kentine 12 yıl önce öğrenim için giden Mersinli Hande Macit (30), bir arkadaşının eğlencesinde tanıştığı Macklenburg Veliaht Presi Georg Alexander ile nikâh masasına oturup Macklenburg Dükalığı'nda 'Düşes' unvanı aldı. Düşes ve Veliaht Prens, yarın gerçekleşecek düğünleri öncesi nasıl tanıştıklarını, Türkiye'ye olan bağlılık ve sevgilerini anlattı.Rotterdam'daki bir kafede sorularımızı yanıtlayan Hande Macit, "2019'da bir arkadaş eğlencesine katıldım. Alexander'i de tanımıyordum. İrlanda'da yaşıyormuş ve kardeşini ziyarete gelmiş. Eğlencede yanıma geldi, selam vererek konuşmaya başladı. Sohbet sonrası telefon numaramı aldı. Bir hafta sonra Almanya'dan Hollanda'ya geldi, sohbetimiz ilerledi, ziyaretler arttı" dedi.Alexander'in veliaht prens olduğunu tanışmalarından iki hafta sonra öğrendiğini söyleyen Düşes, "Alexander, korona sürecinde Rotterdam'a taşındı. Ben eğitime odaklanmıştım. Sonra bir işe girdim, ardından abim ile butik yoğurt üretimine başladık. Sonra bize Alexander da ortak oldu. Hollanda'ya gelmek isteyen Türk şirketlerine danışmanlık hizmeti de veriyordum" diye evlilik öncesi yaşamını özetledi.17 Haziran2022 günü nikâh masasına oturan Hande Macit, "O günden sonra üzerime temsil görevi de yüklendi. Aileyi ve Türkiye'yi temsil sorumluluğu üzerimde. Ama hayatımda çok büyük değişim de olmadı. Ben Türk'üm ve ülkemi çok seviyorum. Türkiye'nin tarihini de etkileyen bir olayın içinde yer aldığım için ve Alexander ile evlendiğim için çok mutluyum" dedi.Hande'yi ilk gördüğü anda konuşması gerektiğine inandığını söyleyen Veliaht Prens Georg Alexander, "O anı kaçırma şansım olamazdı. O an sanki benim için hayat durdu. Onunla tanışmam ve konuşmam gerektiğini düşündüm. Hande'yi görene kadar ilk görüşte aşka inanmazdım. Hande benim için dünyanın en güzel kızı. Hande ile tanışmadan önce Türkler ve Türk kültürünü bilmiyordum. Hande sayesinde bilgi sahibi oldum" ifadelerini kullandı.Daha önce Türkiye'ye de gitmediğini ifade eden Veliaht Prens, "Türkler çok sıcakkanlı insanlar ve aileye çok önem veriyorlar. Hande ile Tarsus'a gittim ve çok beğendim. Türkiye'nin her noktası tarih. Türk yemeklerine bayıldım. Sadece yemek için bile Türkiye'ye gidebilirim. Tatil için sıkça gideceğim. Hande'yi ailem de çok sevdi. Hanedanlığın parçası olduğumdan ileride Macklenburg'a taşınacağız" diye konuştu.Dükalıklarında 108 yıl sonra düğün gerçekleşeceğini söyleyen Veliaht Prens Georg Alexander, "Uzun yıllar sonra dükalığımızda böyle bir düğün olması çok heyecan verici" dedi. Çiftin düğünü Neustrelitz'de gerçekleşecek. Düğüne, çok ünlü isimler katılacak.Annesi noter, babası avukat olan Hande Macit, 2010 yılında öğrenim için gittiği Hollanda'da 9 yıl sonra Veliaht Prens Georg Alexander ile tanıştı. 2020 sonunda nişanlanan çift, 17 Haziran'da nikâhlandı.