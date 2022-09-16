Ilık bir kış için dua ediyorlar

Rusya'nın doğalgaz arzını durdurmasından sonra Almanya'da artan enerji fiyatları kış ayları öncesi vatandaşta karamsarlığa neden oldu. Faturaların ödenecek gibi olmadığını ifade edenler, kışın sert geçmemesi için duaya başladıklarını söyledi. Mannheim kentinde yaşayan Ulrike U., "Umarım kış çok çetin geçmez. Bu kış meşhur Almanya soğuklarının yerini Türkiye'nin güney sahillerindeki havaya bırakması için dua ediyorum" dedi. Gastronomi alanında çalışan Mahmood Türkmen, "İşyerimi kapatacağım. Elektrik fiyatları o kadar arttı ki, yarım tavuğu 7.50 euroya satmam gerek. Bu mümkün değil" diye konuştu. Thorstem Seilet, "Hepimizin tasarruf etmesi gerekiyor" dedi. Miklas W., bir kazak fazla giyip ısınmayı düşünürken, Christopher S., çok endişeli olduğunu söyledi.