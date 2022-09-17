Çalışanlarınıza destek verin

BAŞBAKAN Olaf Scholz, Alman İşveren Sendikaları Konfederasyonu (BDA) Başkanı Rainer Dulger ve Alman Sendikalar Birliği (DGB) Başkanı Yasmin Fahimi ile bir araya geldi. Scholz, Alman hükümetinin yüksek enflasyonun vatandaş ve şirketlere etkisini azaltmaya çabaladığını belirtti. Başbakan, işverenlere, çalışanlarına enflasyonla mücadelede destek olması için çağrıda bulundu.ÜÇ bin euroya kadar yapılacak prim desteğinin vergiden muaf tutulacağını söyleyen Scholz, ödemede şirketlerin gönüllü olacağını belirterek, "Çalışanların vergisiz ek ödeme almaktan mutlu olacaklarından eminim" dedi. Scholz, Alman hükümetinin vatandaşları yüksek enerji fiyatlarına karşı rahatlatmak için toplamda 95 milyar euroluk paket hazırladığını hatırlatarak, "Alman hükümeti kimseyi bu yükle yalnız bırakmayacak" ifadesini kullandı.