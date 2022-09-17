Maliye Bakanı’nın büyük korkusu

Almanyaenflasyonda tarihinin en yüksek seviyelerini görürken ülkenin Hür Demokrat Partili (FDP) Maliye Bakanı Christian Lindner, "Temel endişem, enflasyonun sabitlenmesini kaybetmesi, sonsuza kadar dörtnala gidebileceği ve onu kontrol altına alamamanızdır" dedi. Bakan, enflasyonla mücadelenin birinci öncelik olduğunu ifade etti ve "Enflasyon en büyük ekonomik risk, çünkü yoksullaşmaya yol açıyor" diye konuştu.Enflasyonunyeni yatırımları caydırdığını da ifade eden Lindner, "Federal hükümet hedefe yönelik hareket edecek" dedi. RND'te konuşan Bakan, vatandaşı savunmasız bırakmayacaklarını söyledi. Bakan Lindner, çalışanlara üç bin euroya kadar yapılacak şirket desteklerinin vergi ve harçlardan muaf tutulacağını hatırlatıp, "Umarım birçok işveren bu fırsattan yararlanır" çağrısında bulundu. FRANKFURT