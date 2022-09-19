Fırıncılar isyanda: Bir ekmek 10 euro olur

Almanya'da artık tamamen kontrolden çıkan enerji fiyatları, fırın işletmecilerini isyan ettirdi. Gaz fiyatlarındaki rekor artışın yanı sıra elektriğe gelen büyük zamların en çok vurduğu sektör olan fırıncılar, "Artık bıçak kemiğe dayandı" diyerek sokağa çıktı. Hannover'de binden fazla fırıncı yüksek enerji fiyatlarını ve maliyetleri protesto etti. Alman Fırıncılar Birliği ise, acil yardım çağrısında bulundu.BİRLİK, devlet yardımı olmazsa birçok şirketin kapanacağı uyarısını yaptı. Fırıncılar, ayakta kalabilmek için ekmek fiyatlarına zam yapmanın kaçınılmaz olduğunu belirtirken, bir ekmeğin fiyatının 10 euroya çıkabileceğini bildirdi. Bir fırıncı ise sosyal medyadan doğalgaz faturasını paylaştı. Geçen ay 721 euro olan aylık doğalgaz bedelinin 2588 euroya çıktığını belirten fırıncı, isyanını dile getirdi.