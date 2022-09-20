Almanya’nın enflasyon masalı

Almanya'daFederal İstatistik Dairesi ülkedeki enflasyonu yüzde 7.9 olarak açıkladı. Doğalgaz fiyatının bazı bölgelerde 14 misli, elektrik fiyatının 12 misli arttığı, gıda ürünlerinin yer yer 7 misli arttığı ülkede gerçek enflasyon, halkı eziyor. Otomobil fiyatlarının bile yüzde 40 arttığı ülkede özellikle gıda ürünlerine zamlar, dar gelirli aileleri zor durumda bıraktı.HER alanda çok büyük zamların yapılmasına rağmen resmi enflasyonun sadece yüzde 8 olarak açıklanması, halkı da rahatsız ediyor. İnsanlar enerji faturalarını gazetelere gönderip gerçek hayat pahalılığını göstermeye başladı. Basında yer alan bazı elektrik faturaları tam 15 misli. Almanya'da, "Enflasyon yüzde 8'in altında" denilmesine rağmen ülkede yer yer yüzde 1500'lük zamlar yapıldı.Yüzde 400- 1400 arasında (Bölgeye göre değişiyor)Yüzde 370-1280 (Bölgeye göre değişiyor)Yüzde 280Yüzde 83Yüzde 82-104 arasında (Türüne göre değişiyor)Yüzde 70-107 arasında (Türüne göre değişiyor)Yüzde 67Yüzde 61Yüzde 55Yüzde 47Yüzde 38