Bundesbank’tan karamsar rapor

ALMANYA Merkez Bankası (Bundesbank), enerji krizi nedeniyle Alman ekonomisinin resesyona girdiğine ilişkin işaretlerin giderek arttığını ve enflasyonun gelecek aylarda çift hanelere ulaşabileceğini duyurdu. Bankanın ekonomiye yönelik eylül ayı raporunda ekonomik faaliyetlerin sonbahar ve kış aylarında belirgin şekilde daralacağına işaret edildi. Raporda ayrıca, ekonomiye ilişkin görünümün son derece belirsiz olduğuna dikkat çekildi.RAPORDA, "Yüksek enflasyon, enerji arzı ve maliyetlerine ilişkin belirsizlik, sadece gaz ve elektrik yoğun sektör ve ihracat işlerini, yatırımlarını değil, buna bağlı özel tüketimi ve hizmet sağlayıcıları da etkilemektedir" denildi. Doğalgazda arz durumunun gelecek aylarda son derece gergin kalmasının beklendiği aktarılırken, kışın gaz karnesi uygulamasından kaçınmak için hane halkı tüketiminin önemli ölçüde azaltılması gerektiği vurgulandı. BERLİN