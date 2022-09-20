Türkleri çok seviyorum

2012 yılında Dünya Kupası resmi şarkısı olan Endless Summer ile büyük ivme yakalayan Alman şarkıcı Oceana, Alanya'da hayranları ile buluştu. Oceana, bir otelde verdiği konserde en bilinen şarkıları 'Cry Cry' ve 'Endless Summer'e eşlik eden yerli ve yabancı müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.TÜRKÇE olarak Alanya'nın güzel olduğunu söyleyen Oceana, "Aslında bu Alanya'da ilk bulunuşum. Konser de çok güzeldi. Çok heyecanlıyım. Daha önce Antalya ve İstanbul'a geldim. Türk insanlarını çok seviyorum. Kendimi evimde gibi hissediyorum" dedi.ALMANYA'NIN Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nde 2030'un ortalarına kadar öğrenci sayısının 340 bin artacağı açıklandı. Eğitim Bakanları Konferansı (KMK) sonrası yapılan açıklamaya göre, 2.45 milyon olan öğrenci sayısı 2035'te 2,79 milyona yükselecek. Artışa sebep ise son zamanlarda yükselen doğum oranları.