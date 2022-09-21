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Giriş Tarihi: 21.9.2022

Ev kredisi alanlar tasarruf yapsın

CENGİZ PARLAYAN
Ev kredisi alanlar tasarruf yapsın

Yüksek enflasyon emlak piyasasını da vurdu. Dortmund SparkasseB ölge Müdürü Mehmet Daday’dan Almanya’daki Türklere uyarı geldi: Faizler yüzde 8’e kadar yükseldi. Emlak kredisi alanlar tasarruf yapmalı

Faizlerin yüzde 8'e kadar arttığına dikkat çeken Daday, "Beklenmedik bir yükseliş yaşandı. Emlak piyasası normal zamanlarda faiz yükselişine göre kendini ayarlar. Yüksek faizde emlak fiyatları düşer. Ama şu anda böyle bir durum gözlemlenmiyor" diye konuştu. Daday, yüksek enflasyon ve faiz nedeni ile emlak satın almak isteyenlerin yüksek kredi ödemesi ile karşılaşmaları nedeniyle piyasada satışın azaldığına işaret etti. DADAY, "10 ila 15 yıl önce emlak alanların faizleri de aşırı düşük değildi. 2018 ila 2021 yılları arasında emlak satın alanlarda ise durum biraz daha farklı. Gelecekte faizlerin düşmemesi bu döneme girenler için büyük sorun olacak. Son 2-3 yılda emlak kredisi alanların gelecek için önlem almalarını tavsiye ediyorum. Tasarruf yapmalarını öneriyorum" dedi.
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Ev kredisi alanlar tasarruf yapsın
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