Evden çalışan da Türkiye’ye gitsin

Rusya'nın doğalgaz arzını kestiği ve yaşanacak enerji krizine çözüm arayışı sırasında gündeme taşıdığı öneri ile çok konuşulan Almanya Seyahat Acenteleri Birliği (VUSR) Başkanı Marija Linnhoff, SABAH'a açıklama yaptı. Mayıs ayında, "Yüksek doğalgaz faturaları ödememek için emekliler kışı Türkiye gibi güney ülkelerinde geçirsin" fikrini ilk ortaya atan Linnhoff, önerisini şimdi biraz daha genişletti.Almanya'daki seyahat acentelerinin kış aylarında Türkiye için çok cazip paket turlar sunduğunu söyleyen Marija Linnhoff, "Sadece emekliler değil evlerinden çalışanlar için de kışı Türkiye'de geçirmek kesinlikle bir alternatif olabilir. Almanların çoğu Türkiye'deki büyük misafirperverliği zaten biliyor. Cazip fiyatlar da Türkiye'de uzun süreli konaklamak için bir diğer iyi neden" diye konuştu.Öneriyiortaya attığı zaman kendisine gülenlerin olduğunu belirten Linnhoff, "Söylediklerim şu anda birçok kişi tarafından kabul edildi. Bazen sorunlara alışılmadık veya pragmatik şekilde yaklaşmamız gerekebilir" dedi. Çok büyük bir enerji krizi yaşandığını belirten Linnhoff, istisnasız tüm sektörlerin bu krizi atlatabilmek için enerji tasarrufuna katkıda bulunmaları gerektiğini sözlerine ekledi.