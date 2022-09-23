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Giriş Tarihi: 23.9.2022

Hatalarının bedelini vatandaş ödüyor

Fatih YILMAZ
Hatalarının bedelini vatandaş ödüyor

Kış yaklaşırken doğalgaz aboneliği sona erenler, yeni ödeme planı ile ilgili teklif karşısında büyük şok yaşıyor

ÖNLEM ALAMADILAR
Almanya'da doğalgaz krizi, faturalara ağır şekilde yansımaya başladı. Yıllık abonelikleri kış yaklaşırken sona erenler, yeni ödeme planını görünce isyan ediyor. Mannheim'da yaşayan Bayram Türkoğlu, "Son 9 aydır gaz için ayda 400 euro ödüyordum, şimdi 700 euroya çıkmış. Elektrikle aylık ödemem bin euro olacak. Yanlış politikalarının faturasını biz vatandaşlara ödetiyorlar" dedi.

ORTAK KONU FATURA
Doğalgaza ayda 248 euro ödediğini söyleyen 27 yıllık esnaf Oktay Ayar, "Ay sonundan itibaren 459 euro ödemem isteniyor. Havalar soğudu ama elim kalorifere gitmiyor. Gaz sıkıntısı da yaşanırsa ailemle kışı Türkiye'de geçirebilirim" derken, terzi Ahmet Aydın "Dükkanıma her giren faturaları konuşuyor. Enerji faturalarını ödemekte büyük sıkıntılar yaşanacak" diye yakındı.
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Hatalarının bedelini vatandaş ödüyor
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