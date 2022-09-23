Hatalarının bedelini vatandaş ödüyor

Almanya'da doğalgaz krizi, faturalara ağır şekilde yansımaya başladı. Yıllık abonelikleri kış yaklaşırken sona erenler, yeni ödeme planını görünce isyan ediyor. Mannheim'da yaşayan Bayram Türkoğlu, "Son 9 aydır gaz için ayda 400 euro ödüyordum, şimdi 700 euroya çıkmış. Elektrikle aylık ödemem bin euro olacak. Yanlış politikalarının faturasını biz vatandaşlara ödetiyorlar" dedi.Doğalgaza ayda 248 euro ödediğini söyleyen 27 yıllık esnaf Oktay Ayar, "Ay sonundan itibaren 459 euro ödemem isteniyor. Havalar soğudu ama elim kalorifere gitmiyor. Gaz sıkıntısı da yaşanırsa ailemle kışı Türkiye'de geçirebilirim" derken, terzi Ahmet AydınDükkanıma her giren faturaları konuşuyor. Enerji faturalarını ödemekte büyük sıkıntılar yaşanacak" diye yakındı.