İlaç krizi çocukları vurdu

ALMANYA'DA kısa süre önce başlayan ilaç krizi çocukları da vurdu. Özellikle çocukların çok ihtiyaç duyduğu ibuprofen veya parasetamol içeren ateş düşürücü şuruplara ulaşılamıyor. "Çocuklar için her zaman bol miktarda ateş düşürücü bulunurdu. Artık doktor reçetesi ile söz konusu ilacı satıyoruz" diyen eczacılar ateş düşürücü karışımı kendileri yapmaya başladı.ALMAN Eczacılar Birliği, artan hammadde ve enerji fiyatları nedeniyle bir ilaç firmasının üretimi durdurduğuna, dağıtım sorunu ve korona kısıtlamalarının kalkması ile çocuklara daha fazla mikrop bulaşmasının söz konusu ilaçlara olan talebi artırdığına dikkat çekti. İlaca ulaşan ebeveynler stok yapmaya başladı. Ülkede halen 250 ilaca ulaşmakta sıkıntı yaşanıyor.