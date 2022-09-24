Türkiye’ye akın ettiler

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu yılın ocak-ağustos döneminde Türkiye'yi tercih eden ziyaretçi sayılarına ilişkin verileri paylaştı. Buna göre, Türkiye, yılın 8 ayında 32 milyon 500 bin 190 ziyaretçiyi ağırladı. Yabancı ziyaretçi sayısı, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 108.48 artarak 29 milyon 334 bin 652'ye ulaştı. Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında, yüzde 105.73 artış ve 3 milyon 850 bin 816 kişiyle Almanya birinci oldu. Rusya Federasyonu yüzde 22.8 artış ve 3 milyon 3 bin 836 kişiyle ikinci, yüzde 120.57 artış ve 2 milyon 360 bin 404 kişiyle İngiltere üçüncü oldu. Sadece ağustos ayında Türkiye'yi tercih eden Alman turist sayısı ise 858 bin 265 olarak açıklandı. Alman turistlerin enerji krizi dolayısı ile kış aylarında da ziyareti bekleniyor